LHV: Behoud van zzp-ers binnen de huisartsenzorg broodnodig

LHV heeft grote zorgen over de plannen van de overheid om het aantal zzp-ers terug te brengen. Juist om een vaste huisarts voor patiënten te behouden, moet de huisarts kunnen terugvallen op huisartsen op zzp-basis, schrijf LHV in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook vraagt de LHV aandacht voor het verhogen van het aantal opleidingsplekken tot huisarts en de eisen van commerciële aanbieders in de huisartsenzorg. Op 18 januari debatteert de Tweede Kamer over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Zzp-ers

Voor de huisartsenzorg is het noodzakelijk dat er een flexibele schil is van waarnemende huisartsen. Vooral voor inzet bij ‘piek en ziek’. Zij zijn de smeerolie in de sector volgens LHV. Het coalitieakkoord laat zien dat het kabinet hard wil ingrijpen om het aantal zzp-ers terug te dringen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Deze plannen hebben waarschijnlijk veel gevolgen voor de zorg.

Opleidingsplekken

Vanwege de stijgende zorgvraag, vergrijzing en het vastlopen van patiënten op andere plekken in de zorg is er steeds meer inzet van huisartsen nodig. Het Capaciteitsorgaan zal waarschijnlijk een flink hoger aantal opleidingsplekken voor huisartsen adviseren. De LHV vraagt om het advies van het aantal opleidingsplekken over te nemen.

Om te zorgen dat het aantal opleidingsplekken ook goed wordt opgevuld, is het belangrijk dat het vak van huisarts aantrekkelijk is en blijft. Een duidelijke aanpak van de werkdruk in de huisartsenzorg helpt daarbij.

Commerciële aanbieders

Er zijn zorgen over commerciële aanbieders in de huisartsenzorg. Er zijn regelmatig verhalen over praktijken die na overname door een commerciële aanbieder veel slechter bereikbaar zijn voor patiënten. Ook zijn er signalen dat er soms forse goodwill wordt betaald door commerciële aanbieders, waar individuele huisartsen moeilijk tegenop kunnen bieden. De LHV is van mening dat nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg met commerciële activiteiten aan dezelfde eisen moeten voldoen als andere praktijkhouders. LHV vraagt om hier zorgverzekeraars op aan te sporen en op te controleren.