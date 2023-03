LHV benoemt Hoeve als nieuwe bestuurder

De landelijke ledenvergadering van de LHV heeft huisarts Lammert Hoeve per 1 april benoemd als lid van het landelijk bestuur. Waarnemend voorzitter Aard Verdaasdonk: “Hij is gericht op samenwerking, heeft de kernwaarden van de huisartsenzorg scherp op het netvlies en ervaring als huisarts-bestuurder.”

Hoeve was onder andere bestuurslid bij de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en in de afgelopen periode nauw betrokken bij de totstandkoming van IZA. Hij heeft sinds 2013 een solopraktijk in het Brabantse Sprang-Capelle.

Hoeve: “De laatste jaren heb ik steeds intensiever met de LHV en haar bestuursleden en zeker ook het bureau samengewerkt, en gezien dat onze ambities overeenkomen.”

De benoemingscommissie (bestaande uit LHV-ambassadeurs en bestuursleden) stelde Hoeve voor aan de ledenvergadering: “We zien in hem iemand die onderbouwd, met oog voor de ander, de durf heeft om andere perspectieven in te brengen.”