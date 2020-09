LHV: huisartsenpraktijken houden zorgen om bedrijfsvoering

Ondanks de steunmaatregelen die LHV, VPH en InEen met de zorgverzekeraars hebben afgesproken, is de bedrijfsvoering van de Nederlandse huisartsenpraktijken nog niet op orde. De impact van corona is goed zichtbaar in de declaratiegegevens van 1450 praktijken die LHV heeft onderzocht.

Dat meldt huisartsenvereniging LHV op haar website. De cijfers hebben betrekking op ongeveer vijf miljoen patiënten. Ze laten zien dat het spreekuur en de zorgverlening nog verre van normaal zijn. Wel hebben de steunmaatregelen die begin 2020 zijn afgesproken – zoals bijvoorbeeld het coronatientje –veel ongerustheid over de financiën voorkomen, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. “Dit was geen maatwerk, maar bood wel de geruststelling voor de huisarts dat zijn praktijk ondanks alles door kon draaien. En daarmee kon het hele huisartsenteam inclusief de waarnemers aan boord blijven.”

De verwachting is dat de cijfers van LHV overeenkomen met de Vektis-cijfers over alle huisartsenpraktijken die in 2021 komen. De cijfers van LHV tonen aan dat in alle regio’s de spreekuren en visites stilvielen, er overal veel minder patiënten naar de praktijk kwamen, maar ook dat de afspraak om intensieve zorg te kunnen declareren bij corona-visites in combinatie met het tientje, effectief was.

De zorgen van de huisartsen over hun bedrijfsvoering zijn nog lang niet verdwenen, nu de herfst komt, de crisis nog lang niet voorbij is en een tweede coronagolf in de lijn der verwachting ligt. Daarbij komt: de LHV heeft de effecten op praktijkhouders nu wel in beeld, maar op de waarnemers niet.