LHV-voorzitter Van ’t Veld treedt af

Van ’t Veld trad in 2021 aan als LHV-voorzitter. In een statement meldt de LHV dat het roerige tijden zijn voor de huisartsenzorg en dat Van ’t Veld de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA) deels heeft moeten missen wegens ziekte. “Na haar terugkeer hebben we geconstateerd dat het lastig is om de aansluiting met elkaar weer te vinden”, staat in het bericht van de LHV. “Daarom nemen we in goed overleg afscheid van elkaar.”

‘Moeilijk maar juist besluit’

Zelf verwoordt Van ’t Veld het in een bericht op LinkedIn als volgt: “Ik kon er niet brengen wat ik te bieden heb. Soms moet je dan een moeilijk, maar wel juist besluit nemen.” Ze laat weten zich te oriënteren op haar toekomst. “Naast tijd voor mijn toezichthoudende functies ga ik actief op zoek naar inspiratie uit ontmoetingen en goede gesprekken.”

Vicevoorzitter Aard Verdaasdonk neemt het voorzitterschap voorlopig waar tot de definitieve opvolging is geregeld.