LHV: Vraag huisarts later om prikbewijs als het niet dringend is

Sinds vorige week is de CoronaCheck-app in de lucht. Daarmee kunnen mensen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld als ze naar het buitenland willen reizen. Die app haalt de informatie uit de systemen van onder meer de GGD’en en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Extra druk

Maar niet iedereen staat in die administratie. Sommige mensen wilden niet dat hun gegevens werden gedeeld en bij anderen is de informatie nog niet aangekomen in het centrale systeem. Voor die mensen is een ‘uitzonderingsroute’ bedacht. Als ze door de huisarts zijn gevaccineerd, kan de huisarts zelf het bewijs daarvoor aanmaken. Dat kan vanaf komende donderdag.

Huisartsen hebben het de laatste tijd al ontzettend druk, zegt de LHV. Mensen die tijdens de afgelopen coronagolf niet naar de dokter gingen met hun klachten, komen nu alsnog langs. En vanaf donderdag komen er waarschijnlijk veel telefoontjes bij van mensen die een prikbevestiging willen. “Maar als mensen gaan bellen voor een vaccinatiebewijs, is dat een enorme belasting voor de praktijk. Dat gaat ten koste van bellers met spoedeisendere zorg”, aldus de LHV. Vandaar het verzoek om te wachten of te mailen. “Als het nog even kan wachten, heb geduld. Spreiden is fijn.”

Schriftelijke handleiding ontbreekt

Huisartsen gebruiken een apart systeem om de vaccinatiebewijzen te regelen. Dat is speciaal hiervoor gebouwd door het ministerie van Volksgezondheid. Vorige week hebben de huisartsen uitleg gekregen. Of de huisartsen nu weten hoe het webportaal werkt, weet de LHV niet. “Die sessies waren deels overdag, onder werktijd. Niet iedereen was in de gelegenheid om deel te nemen. We doen er alles aan om de informatie aan huisartsen door te geven. We hebben de makers steeds gevraagd om een schriftelijke handleiding voor huisartsen en hun medewerkers, maar die is er nog niet. Dit is helaas niet de eerste keer dat huisartsen te maken krijgen met instructies op het laatste moment.” (ANP)