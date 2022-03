Licht verhoogde kans op borstkanker voor GGD’ers

De GGD’s schreven hierover een brief aan hun personeel, die in het bezit is van het AD. Handwasmiddelen waarin ethanol verwerkt is, geven bij zeer frequent gebruik onder meer een licht verhoogde kans op borstkanker, concludeerde het RIVM begin juni.

Volgens de wet mogen mensen hun handen maximaal 32 keer per dag met dit soort middelen wassen. Bij de GGD gebeurde dit als gevolg van interne richtlijnen vaker, in de teststraat na elke test. Een werrknemer zegt tegen de krant dat hij in een shift van zes uur ongeveer 150 mensen test en dus 150 keer zijn handen desinfecteert.

De gezondheidsdiensten hebben de desinfectierichtlijnen inmiddels aangepast, schrijft het AD. Vanaf nu mogen werknemers hun handen nog maximaal 25 keer per dag met ethanolhoudend desinfectiemiddel wassen. (ANP)