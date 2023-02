Coronabesmettingen en druk op ziekenhuizen iets toegenomen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 2709 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 387 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 15 januari, bijna een maand geleden. Het gemiddelde stijgt nu voor de vijftiende dag op rij. Vergeleken met vorige week is het peil met 20 procent toegenomen.

Stabiele instroom

De cijfers geven geen volledig beeld. Het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die in de teststraten van de GGD’en zijn uitgevoerd. Daarom gebruikt het instituut ook andere manieren om de verspreiding van het virus in de gaten te houden. Zo meet het RIVM regelmatig hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Ook dat niveau stijgt sinds half januari weer iets, ook al komt het nog niet in de buurt van de aantallen rond de jaarwisseling.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 346 mensen die het coronavirus onder de leden hebben, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds 23 januari, bijna drie weken geleden. In de afgelopen week steeg de bezetting met 64 patiënten. De instroom daalt niet meer, maar neemt ook niet toe. Gemiddeld belanden ongeveer 60 mensen per dag met corona in een ziekenhuis. (ANP)