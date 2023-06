Limburgse gemeenten steken tot 8 miljoen in jeugdzorgaanbieder XONAR

In april 2022 werd duidelijk dat XONAR zware financiële problemen heeft. XONAR is de grootste jeugdhulpaanbieder in Zuid-Limburg met een breed aanbod aan hulpvormen waaronder ambulante hulp, jeugdhulp met verblijf zoals pleegzorg en gezinshuizen en jeugdhulp in crisissituaties. Inmiddels is duidelijk dat XONAR de steun hard nodig heeft. Komt die er niet, dan kan de organisatie in het najaar niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen.

Gemeenteraden

Alle 16 colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken Zuid-Limburgse gemeenten hebben inmiddels ingestemd met het voorstel tot financiële steun. Na de zomervakantie besluiten de afzonderlijke gemeenteraden of ze instemmen met het voorstel.

Zo kan de zorgaanbieder weer een duurzame, financieel gezonde organisatie worden en de jeugdhulp aan circa 2.400 kinderen, jongeren en gezinnen voortzetten.