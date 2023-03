Limburgse vvt-aanbieders starten met spraakgestuurd rapporteren

Sevagram, Levanto, Cicero en Vitalis-Parc Imstenrade hebben een overeenkomst met softwareleveranciers CareConnections en Tell James getekend. Bij de medewerkers van de deelnemende zorgorganisaties wordt de Zorgapp van CareConnections geïnstalleerd, die de cliëntgegevens ophaalt uit het elektronisch cliëntendossier (ecd). Zodra de zorgverlener in de app de juiste cliënt heeft geselecteerd, start het spraakgestuurd rapporteren. De software van Tell James zet de gesproken tekst direct om in een geschreven rapportage. Als de rapportage met een druk op de knop geaccordeerd wordt door de medewerker, wordt deze naar het ecd gesynchroniseerd.

Pilot

De transitie van geschreven naar gesproken rapportages kan een flinke tijdswinst opleveren, die kan oplopen tot 40 procent. “Binnen de ict-omgeving van de deelnemende zorgorganisaties zijn we op dit moment bezig met de technische installatie van de Zorgapp”, vertelt projectleider Bert Gulikers. “In maart hebben we onze ‘kartrekkers’ getraind, die uitgebreid testen gaan uitvoeren.”

Aan de pilots nemen circa 180 medewerkers van de vvt-aanbieders deel. Op basis van die testen worden eventuele verbeteringen doorgevoerd. “Ten slotte worden de zorgmedewerkers uitgebreid getraind in de geoptimaliseerde omgeving, zodat ze meteen met spraakgestuurd rapporteren aan de slag kunnen”, aldus Gulikers. De planning is dat de Zuid-Limburgse organisaties spraakgestuurd rapporteren begin mei in gebruik nemen.