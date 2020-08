LIMOR krijgt nieuwe bestuurder

Aart van Walstijn is per 1 september benoemd tot bestuurder bij LIMOR. Van Walstijn volgt hiermee Dirk Huisman op, die sinds 2001 bestuurder wasbij LIMOR en per oktober met pensioen gaat.

Van Walstijn (1965) is momenteel bestuurder bij Stichting Bevolkingsonderzoek Oost in Deventer. Ook is hij voorzitter van de raad van toezicht van Ixta Noa. De raad van toezicht denkt in Van Walstijn de juiste persoon gevonden te hebben om de koers van LIMOR verder te uit te zetten.

Landelijk netwerk

“Aart heeft in zijn loopbaan gewerkt voor en met mensen die gebruik maken van voorzieningen en diensten zoals maatschappelijke opvang, beschermd wonen, begeleiding thuis en Housing First”, aldus voorzitter Nyncke Bouma van de raad van toezicht. “Het verder uitwerken van het landelijke netwerk, positioneren en profileren van de dienstverlening en professionalisering van de bedrijfsvoering zijn vraagstukken waar Aart naar onze overtuiging een positieve bijdrage aan zal leveren.“

Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie (LIMOR) richt zich op mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen, zoals dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden.