Erica Harteveld is per 1 november 2022 begonnen als lid van de raad van toezicht. Zij wordt lid van de kwaliteitscommissie. Erica Harteveld is voorzitter van de raad van bestuur van Karakter.

Jacqueline Joppe start per 1 januari 2023 als voorzitter van de raad van toezicht van Lister. Zij is tot eind 2022 voorzitter raad van bestuur bij Zorggroep Elde Maasduinen.