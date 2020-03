Planetree-label voor St. Barbara en Vilente

Planetree wil als non-profit organisatie mensgerichte zorg mogelijk maken: zorg die er echt toe doet voor cliënten, hun naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Deze visie sluit aan bij die van ouderenzorgorganisatie Vilente: met aandacht inspelen op de behoefte van de cliënt en zijn omgeving, vanuit goed werkgeverschap en in een gezonde organisatie.

Ontwikkeling en verbetering

“Locatie St. Barbara en de Thuiszorg hebben het certificeringsproces gebruikt om te groeien en te verbeteren. Het is geweldig om van cliënten en naasten te horen dat deze inzet op een positieve manier wordt opgemerkt. Zo zien zij op locatie St. Barbara echt groei in menselijke interactie. Bij de Thuiszorg waren cliënten en naasten onverdeeld enthousiast over de medewerkers, zowel in vaste als flexibele dienst. Flexmedewerkers zijn een vast onderdeel van de teams gemaakt, waardoor ze als één team samenwerken en het voor cliënten en familie niet uitmaakt wie er komt helpen”, aldus Planetree consultant Wyneke Oostenveld op de website van Vilente.

Planetree biedt advies, training en begeleiding aan zorgorganisaties om mensgerichte zorg in strategie en praktijk te realiseren en te blijven verbeteren. Organisaties kunnen hiervoor deelnemen aan het traject Mensgerichte Zorg Certificering.