Loonkloof zorgsector met rest werknemers neemt verder toe

De lonen in de zorg- en welzijnssector zijn het afgelopen jaar verder achterop geraakt bij bijna alle andere beroepsgroepen. De loonstijging was de afgelopen twaalf maanden op één sector na de laagst: 3,4 procent.

Hoewel de SER twee jaar geleden in een invloedrijk advies aan het kabinet en cao-partijen vroeg om de kloof tussen enerzijds de zorg en anderzijds de markt- en overheidssector juist te verkleinen, is die het afgelopen jaar juist toegenomen met 1,9 procent.

De zorgsalarissen stegen dus 3,4 procent, maar zowel in de marktsector als bij de overheid namen de lonen 5,3 procent toe. De lonen gingen de afgelopen twaalf maanden het hardst omhoog in de horeca (8 procent), vervoerssector (7,8 procent) en bij ambtenaren (7,1), blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekend heeft gemaakt.

Helft compensatie inflatie

Daarbij komt dat de loonstijging in de zorg- en welzijnsector slechts voor de helft de inflatie in deze periode compenseert: deze geldontwaarding was in het eerste kwartaal 6,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.