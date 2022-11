Luchtalarm moet mannen aansporen tot zelfonderzoek teelbalkanker

Uroloog Harm van Melick van het St. Antonius Ziekenhuis werkte mee aan de video, aldus het ziekenhuis op Twitter. In de video is een aantal mannen te zien die bij het afgaan van het luchtalarm spontaan de handen in de broek steken voor een controle. #laatallesvallenenpakjeballen is de begeleidende hashtag. Ook de Stichting Zaadbalkanker werkte mee aan de actie.

Vroegtijdig opsporen

In het spotje wordt uitgelegd hoe mannen het zelfonderzoek kunnen uitvoeren. “Voel je iets geks? Laat je dan onderzoeken door een arts.” Meerdere ziekenhuizen delen informatie over de actie op hun websites. Urologen Tahlita Zuiverloon en Arnout Alberts van het Erasmus MC in Rotterdam: “Regelmatig zelfonderzoek kan de ziekte in een vroeg stadium opsporen. Dit kan behandelingen als chemotherapie en bestraling voorkomen en zelfs levens redden.” (ANP)