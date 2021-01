Lückerath en Konterman versterken toezicht Erasmus MC

Lückerath volgt binnen de raad van toezicht vann het Erasmus MC Jacomine Ravensbergen die per 1 november 2020 is teruggetreden. Lückerath is sinds 2013 hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Econoom Lückerath werkte van 1994 tot 2001 bij Rabobank International.

Corporate governance

In 2001 keerde ze terug naar haar alma mater Erasmus Universiteit om als universitair hoofddocent het vak Financiële Markten en Toezicht te doceren. Sinds 2007 concentreert haar onderwijs en onderzoek zich op Corporate Governance. Daarnaast is Lückerath commissaris bij onder meer Achmea (tot april 2021), NRC Media, KNGF Geleidehonden en Diergaarde Blijdorp.

Extern adviseur

Om zich te versterken op het snijvlak van gezondheidszorgexpertise, strategische visie en bestuurlijke ervaring heeft de raad van toezicht besloten om Roelof Konterman aan te stellen als extern adviseur en daarmee tijdelijk toe te voegen aan de raad van toezicht. Konterman was tot 2018 vicevoorzitter van de raad van bestuur van Achmea, moedermaatschappij van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

De raad van toezicht wordt gecompleteerd door voorzitter Gijs de Vries, vicevoorzitter Hans Turkesteen, Aart Hendriks en Erica Bakkum.