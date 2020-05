LUMC bouwt centrum voor stamcelonderzoek in Leiden

“Nu is het zo dat mensen met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, nierfalen of diabetes jarenlang behandeld moeten worden”, aldus Ton Rabelink, professor interne geneeskunde van het LUMC. Dat is volgens hem erg intensief voor de patiënt. “Door regeneratieve geneeskunde hoeft dat in de toekomst niet meer. Je geneest mensen met hun eigen cellen via gentherapie of weefselmanipulatie.”

Zorgkosten

Een ander voordeel is volgens Rabelink dat deze methode helpt tegen de steeds maar toenemende zorgkosten. “Patiënten kunnen straks genezen worden na een eenmalige behandeling. Honderdduizenden chronisch zieke mensen hebben daar baat bij.” (ANP)