LUMC: eerste patiënt succesvol behandeld met stamcelgentherapie

Voor het eerst in Nederland is een patiënt succesvol behandeld met stamcelgentherapie, meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het gaat om een baby van nog maar een paar maanden oud met een ernstige aangeboren afweerziekte. “De ziekte is dankzij deze therapie verholpen en de patiënt maakt het goed”, aldus het LUMC.