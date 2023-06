LUMC en Ancora Health gaan samen voor digitale revolutie in leefstijlpreventie

Ancora heeft een digitaal platform ontwikkeld dat is gerecht op preventieve gezondheidszorg en leefstijlinterventies. Het maakt daarbij gebruik van data-analyse, machine learning en gedragswetenschap. Dat sluit aan bij de virtuele zorgoplossing waar het LUMC al tien jaar aan werkt: The Box. Dat initiatief stelt patiënten in staat hun eigen gezondheidstraject in handen te nemen en is ontworpen voor langdurige ondersteuning en coaching van patiënten.

Artificial intelligence

De samenwerkende partijen gaan samen onder meer het potentieel van kunstmatige intelligentie, machine learning en data-analyse onderzoeken. Dat moet de zorg optimaliseren door vroegtijdige opsporing, gepersonaliseerde behandelingsopties en verbeterde resultaten voor patiënten mogelijk te maken.

Daarnaast is het de bedoeling om de technologie van Ancora te combineren met de de klinische expertise van het LUMC. Dat moet leiden tot gepersonaliseerde zorgplannen, regelmatige gezondheidsmonitoring en tijdige interventies bij de patiënt thuis. Het idee is dat het kan integreren in de zorginformatiesystemen van ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties.

Spannende mijlpaal

“Deze samenwerking met Ancora Health markeert een spannende mijlpaal in onze missie om een revolutie teweeg te brengen in de gezondheidszorg”, zegt Douwe Atsma, hoogleraar cardiologie en CMIO bij het LUMC en bestuurslid van NeLL. “Door de onderzoekscapaciteiten van het LUMC te combineren met de digitale expertise van Ancora Health, hebben we een unieke kans om gepersonaliseerde, effectieve interventies te leveren. Deze zullen een significante impact hebben op de uitkomsten bij patiënten en de zorglast gaan verlagen.”

Ancora-ceo Sridhar Kumaraswamy: “Samen met professionals in de gezondheidszorg gaan we de kracht van digitale oplossingen en leefstijl therapeutica inzetten om het zorglandschap te transformeren en patiënten te voorzien van de middelen die ze nodig hebben om gezonder te leven.”