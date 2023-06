LUMC krijgt subsidie voor verbetering behandeling leverkanker

De Europese Commissie heeft in totaal € 24 miljoen IHI-subsidie (Innovative Health Initiative) toegekend aan het IMAGIO-consortium (IMaging and Advanced Guidance for workflow optimization in Interventional Oncology).

Het LUMC is één van de leiders binnen het consortium op het gebied van leverkanker.

Nauwe samenwerking

De focus zal vooral gelegd worden op het verbeteren van levertumoren met behulp van percutane ablatie. Hierbij wordt met een naald door de huid heen in de tumor geprikt. Er hoeft dus geen operatie-incisie te worden gemaakt om op de juiste plek te komen.

In het project worden artificiële intelligentie (AI) en robotica ingezet om te komen tot gepersonaliseerde behandelplannen en optimalisatie van planning en uitvoering van de behandeling. Het team van LUMC werkt hierbij nauw samen met het bedrijf Philips en het Maastricht UMC+.

Oncologische interventies

Oncologische interventies zijn gerichte behandelingen die minimaal-chirurgisch en beeldgestuurd zijn. Deze behandelingen vormen een alternatief voor operaties. Ten opzichte van een operatie zijn oncologische interventies veiliger, goedkoper en minder belastend voor de patiënt. Ook verloopt het herstel van patiënten meestal vlotter na een dergelijke ingreep.

Dankzij technologische innovaties heeft de interventie-oncologie zich sterk ontwikkeld in recente jaren. Het IMAGIO-consortium streeft ernaar deze therapieën in komende jaren breed beschikbaar te maken, te verbeteren en verder te implementeren in de klinische praktijk. De focus ligt daarbij op levertumoren, longkanker en sarcomen.