LUMC start thuismonitoring voor ontslagen IC-patiënten

Na de thuismonitoringsbox voor hart- en coronapatiënten, start het LUMC ook met telemonitoring van ontslagen IC-patiënten. Met de ICU-Recover Box kunnen patiënten thuis hun bloeddruk meten, een hartfilmpje maken en digitaal met hun behandeld arts of verpleegkundig specialist spreken. Hiermee wil het LUMC het aantal heropnames verlagen.

Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de ontslagen IC-patiënten binnen een jaar wordt heropgenomen. Een steekproef binnen het LUMC toonde dezelfde resultaten. Zo brengt 25 procent van de patiënten een SEH-bezoek en heeft 30 procent een ongeplande opname binnen een jaar na ontslag. “Om dat aantal terug te dringen, kan vroege herkenning van achteruitgang via thuismonitoring cruciaal zijn”, aldus het LUMC.

Herstelpatronen onderzoeken

Daarom start het Leidse ziekenhuis als eerste in Nederland met de ICU-Recover Box. De box wordt tijdens een pilot ingezet om patiënten beter te monitoren na hun IC-verblijf. “Een deel van de heropnames kan voorkomen worden als wij via thuismonitoring herstelpatronen leren kennen, eerder oppikken dat het niet goed gaat met de patiënt en dus sneller ingrijpen”, vertelt intensivist Sesmu Arbous. Volgens intensivist Tina van Hemel gaat deze studie naar de herstelpatronen meer inzicht geven op de langere termijn over het leven van IC-patiënten.

Thuismonitoringsbox

De komende drie maanden wordt de nieuwe box door vijftien ontslagen IC-patiënten getest. In de box zit meetapparatuur, zoals een bloeddrukband, weegschaal en smartwatch. Alle metingen worden verzameld op een verbonden mobiele app. De gegevens zijn ook beschikbaar voor de arts. Daarnaast beantwoorden de deelnemers elke vier weken een korte telefonische vragenlijst over hun fysieke, mentale en cognitieve gesteldheid. De ontwikkelaars van de thuismonitoringsbox werken samen met de afdelingen Hartziekten en Revalidatiegeneeskunde. Het uiteindelijke doel is de thuismonitoring voor elke ex-IC-patiënt beschikbaar te stellen.