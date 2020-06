LUMC zet met Care app extra stap in zorg op afstand

Eerder gebeurde dat vaak analoog of met verschillende apps. Dat kan nu in één app, die is uitgebreid met onder andere vragenlijsten.

De LUMC Care app is ontwikkeld voor de LUMC Box, waarmee digitale meetapparatuur zoals bloeddrukmeter, weegschaal, ECG-apparaat of zuurstofmeter aan de patiënt in bruikleen worden gegeven. De meetwaarden geven zij automatisch via de app door naar het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Zo is er geen risico op dataverlies en kan er frequente monitoring plaatsvinden, die zowel voor de patiënt als voor de behandeld arts het inzicht in de gezondheidssituatie vergroot. Daarnaast kunnen patiënten ook via de app aangeven of er klachten zijn en kunnen ze informatie ontvangen