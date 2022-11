Luscii-app bekroond met prijzen van Britse NHS

De Nederlandse Luscii App wordt in heel Engeland ingezet voor tientallen ziektebeelden. Ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties begeleiden er hun patiënten mee op afstand. Door patiënten via de app thuis metingen te laten doen en met hulp van op maat gemaakte e-learning te coachen, bijvoorbeeld hoe je omgaat met een ziekte, hoeven zij veel minder vaak naar het ziekenhuis voor controles.

Kunstmatige intelligentie analyseert alle data en merkt eventuele achteruitgang direct op, waarna de arts via het patiëntendossier een seintje krijgt. Via video of chat is er contact, bijvoorbeeld om de medicatie bij te sturen.

Minder SEH-bezoeken

De Britse cardioloog Carla Plymen toonde aan dat er dankzij de app bij patiënten met hartfalen 65 procent minder spoedeisende hulpbezoeken waren en 81 procent minder ongeplande opnames in het ziekenhuis. Op ziekenhuizenkosten werd 65 procent bespaard.

Een tweede award ging naar de teams van de zorgorganisaties Imperial College en North West London ICS. Zij werden geprezen voor de wijze waarop zij via Luscii met huisartsen en thuiszorg in een regionaal zorgnetwerk samenwerken om het zorgpad voor hartpatiënten revolutionair te veranderen.

De Luscii-app wordt inmiddels in elf landen gebruikt en voor ruim zeventig ziektebeelden ingezet. Volgens een woordvoerder van het bedrijf maakt driekwart van de Nederlandse ziekenhuizen gebruik van deze technologie. Steeds meer huisartsen sluiten zich aan.