Maagverkleining mogelijk voor jongeren met obesitas 

Volgens de ziekenhuizen kan een maagverkleinende operatie kan een redmiddel voor jongeren die alles al geprobeerd hebben om gewicht te verliezen. Obesitas brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten.

Kwaliteit van leven

In Nederland komen mensen vanaf 18 jaar in aanmerking voor een maagverkleining. Bij jongeren onder de 18 jaar mogen deze operaties alleen in studieverband worden uitgevoerd. De TEEN-BEST studie van het MMC en het MUMC+ is momenteel de enige studie die op dit gebied actief is in Nederland. Obesitas-chirurg en initiatiefnemer François van Dielen van MMC: “Met deze studie verwachten we aan te kunnen tonen dat de maagverkleinende operatie, als onderdeel van een uitgebreid begeleidingstraject voor jongeren met ernstig overgewicht, een enorme gezondheidswinst oplevert voor de jongeren en dat hun levensverwachting toeneemt. Uiteindelijk is ons doel om de kwaliteit van leven van deze jongeren nu en in de toekomst aanzienlijk te verbeteren.”

Intensief gescreend

Binnen het onderzoek werkt Van Dielen samen met COACH, het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare van het MUMC+. COACH is één van de vijf Nederlandse expertisecentra op het gebied van overgewicht bij jongeren. Kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor een maagverkleining worden voorafgaand aan een ingreep eerst intensief gescreend en begeleid door de deskundigen in Maastricht.

Slechts een klein percentage komt dus daadwerkelijk in aanmerking voor een ingreep. Het betreft met name jongeren die voor hun achttiende soms al suikerziekte of andere gewichtsgerelateerde aandoeningen hebben.