Maarten Lemmink nieuwe VWS-manager Gezond leven en Preventie

Lemmink behaalde een master Bewegingswetenschappen en een master Sociale en Culturele Wetenschappen aan de VU Amsterdam. Hij volgde diverse leiderschapsprogramma’s, waaronder het programma Strategische Ontwikkeling en het Management Development Programma van de gemeente Den Haag. Lemmink is sinds 2009 in diverse rollen werkzaam bij de GGD. Momenteel is hij afdelingsmanager Gezondheidsbevordering bij GGD Haaglanden. Daarvoor was hij bedrijfsleider en bewegingswetenschapper bij het Medisch Centrum Alkmaar.

Complexe vraagstukken

Op 1 juni 2023 start Lemmink als manager Gezond leven en Preventie bij de directie Publieke Gezondheid van VWS. Vanuit deze rol werkt hij aan beleidsopgaves die gaan over het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid, het terugdringen van gezondheidsachterstanden, het bieden van een kansrijke start aan kinderen, gezondheid in de fysieke leefomgeving en de jeugdgezondheidszorg. “Vanuit mijn ervaring bij de GGD weet ik ook hoe weerbarstig de praktijk kan zijn bij het bevorderen van gezondheid”, reageert Lemmink. “De maatschappelijke opgaves op het terrein van gezond leven en preventie vragen een nauwe samenwerking op rijksniveau, in de regio, lokaal en tussen domeinen”, aldus Florien van der Windt, directeur Publieke Gezondheid.