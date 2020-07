Maarten van Rixtel: ‘Doodgaan op ic blijkbaar erger dan doodgaan in verpleeghuis’

Professionals in de vvt voelden zich tijdens de crisis in de steek gelaten, aldus Van Rixtel in de podcast-serie Voorzorg . “Zorg wordt in essentie blijkbaar gezien als iets van de medicus, de specialist en de huisarts. Maar zorg is voor het overgrote deel verpleging en verzorging.”

Toch is er veel minder belangstelling voor de vvt-sector, zowel in de politiek als in de media, aldus Van Rixtel. “Doodgaan in de ic is blijkbaar belangrijker dan doodgaan in het verpleeghuis. En ik heb in al die talkshows op tv ook nauwelijks een verpleegkundige gezien. Dat is blijkbaar niet relevant. Behalve als het gaat over zielig. Als het gaat over helden. Dan is er ineens volle aandacht. Terwijl: die mensen hebben gewoon een vak. Kunnen we het ook niet eens hebben over wat jouw werk inhoudt, wat je doet, welke beslissingen je neemt en welke keuzes je moet maken?”

‘Bestuurders niet meer de baas’

De coronacrisis stelde bestuurders verder voor aparte problemen, aldus Van Rixtel. “De raad van bestuur is dan namelijk niet meer de baas. De artsen, de verpleegkundigen en de afdeling communicatie zijn in the lead. Als bestuurder coördineer en faciliteer je vooral. Je merkt dan ook dat je als bestuurder nergens een bal verstand van hebt. Dat is een boeiend besef. De echte kennis zit bij de professionals. Als bestuurder heb je een andere rol. Je bent niet degene die beslist wat er gebeurt, maar degene die het mogelijk moet maken dat een ander zijn werk goed kan doen.”

