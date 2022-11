Maastricht UMC+ investeert 1,4 miljoen in preventie

De raad van de bestuur koos deze veertien projecten uit achttien ingediende aanvragen. Ieder project krijgt een maximale financiële impuls van 100.000 euro. De projecten richten zich onder meer op het bevorderen van mentale gezondheid en het stimuleren van leefstijlaanpassingen tot facilitering van gezonde omgevingen en de inrichting van een zogeheten vitaliteitsloket in het Maastricht UMC+.

Daadwerkelijke implementatie

Het universitair ziekenhuis benadrukt preventie hoog in het vaandel te hebben staan. “Vanuit het Maastricht UMC+ is dan ook al veel en goed onderzoek verricht op het gebied van ontwikkeling en evaluatie van programma’s ter bevordering van de gezondheid”, zegt Stef Kremers, bestuurslid en hoogleraar Gezondheidsbevordering. “Toch is het helaas nog al te vaak zo dat na publicatie van een onderzoek de daadwerkelijke implementatie in de praktijk niet tot gewenste uitvoer komt.”