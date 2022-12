Maastricht UMC+ investeert fors in preventie

Maastricht UMC+ investeert 1,4 miljoen euro in veertien projecten op het gebied van preventie en vitaliteit. De gehonoreerde projecten passen binnen de missie om de gezondheid van de zorgprofessionals te bevorderen en het onderzoek op dit gebied te stimuleren.

Onder de noemer ‘The Next Step’ zullen de zorgprofessionals en onderzoekers hun reeds bewezen effectieve interventies en programma’s naar een hoger niveau tillen en opschalen. De financiële impuls komt voort uit de reservering van in totaal 10 miljoen euro innovatiegelden, die eerder dit jaar werd aangekondigd door bestuursvoorzitter Helen Mertens.

Behalve ontwikkeling van nieuwe interventies, gezondheidsprogramma’s en onderzoek naar de effectiviteit ervan, gaat het MaastrichtUMC ook nieuwe partijen samenbrengen dergelijke initiatieven op te schalen.

“Er is veel en goed onderzoek verricht ter bevordering van de gezondheid”, zegt Stef Kremers, bestuurslid en hoogleraar Gezondheidsbevordering: “Toch is het helaas nog al te vaak zo dat na publicatie van een onderzoek de daadwerkelijke implementatie in de praktijk niet tot gewenste uitvoer komt.”

Er komen veertien projecten die elk financiële steun krijgen tot 100.000 euro.