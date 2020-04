Maastricht UMC+ monitort hartpatiënten via smartphone

Door de nieuwe mobile health-toepassing hoeven patiënten met boezemfibrilleren (de meest voorkomende hartritmestoornis) tijdens de coronacrisis niet naar het ziekenhuis te gaan voor een ECG. In plaats daarvan gebruiken ze een speciale app om een week lang driemaal daags thuis hun hartritme te meten.

Camera en lampje

De app gebruikt de camera en het lampje op de smartphone, een gevalideerde methode voor het meten van het hartritme. Na een week meten, volgt een telefonisch consult met de cardioloog of een verpleegkundige.

Medicatie

“Op basis van de gegevens en het gesprek kunnen we bijvoorbeeld adviseren om de medicatie op te hogen of juist te verlagen”, zegt cardioloog Dominik Linz in een toelichting. “Zonder dat patiënten naar het ziekenhuis hoeven te komen, kunnen we onze zorg toch op een veilige manier continueren.”

Na de crisis

“Het is een andere manier van zorg bieden, maar wel effectief”, aldus de cardioloog. “Ik sluit niet uit dat we deze methode ook na afloop van de corona-crisis blijven gebruiken.” In twee weken tijd heeft het Maastrichtse team meer dan honderd patiënten op afstand gemonitord.