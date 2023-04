Maastricht UMC+ richt nieuw kinderziekenhuis op

Inhoudelijk verandert er weinig met de oprichting van het kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ zet ook geen nieuw gebouw neer. De oprichting van het MosaKids Kinderziekenhuis is vooral om de herkenbaarheid te vergroten. De naam Mosa (Maas) staat voor de regionale functie die het ziekenhuis vervult en voor de verbondenheid met het Belgische en Duitse grensgebied.

Hele gezin ondersteunen

Het academisch kinderziekenhuis biedt een combinatie van complexere patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het is gericht op zorg voor zeldzame aandoeningen, wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning van het hele gezin en een gezonde levensstijl.

Het MosaKids Kinderziekenhuis heeft als doel jonge patiënten de behandeling op een zo positief mogelijke manier te laten ervaren en stress en pijn zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt niet alleen het kind, maar het hele gezin te ondersteunen. Onder de noemer Family Integrated Care worden ouders aangemoedigd om actief deel te nemen aan het zorgproces. Zo kunnen zij bijvoorbeeld meedoen aan ‘artsenvisites’ en de overdracht tussen de verpleegkundigen aan het bed.

Alle umc’s voorzien

Met de oprichting van MosaKids beschikken alle umc’s over een kinderziekenhuis. In 2022 presenteerden ze een gezamenlijke visie over welke zorg in een academisch kinderziekenhuis aanwezig moet zijn.