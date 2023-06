Maastricht UMC+, Tjongerschans en InMovement krijgen prijs van VGZ

Het Maastricht UMC+ kreeg de prijs in de categorie zinnige zorg voor het project Tweezijdige Staaroperatie. Onderzoek wijst uit dat een staaroperatie prima op één dag aan beide ogen kan worden uitgevoerd. Dat is net zo veilig, maar is prettiger voor de patiënt en efficiënter. Normaal gesproken zit er zo’n twee weken tussen de ingrepen aan ieder oog apart.

Duurzaamheid

Ziekenhuis Tjongerschans viel in de prijzen voor de duurzaamheid van het initiatief Zo Nodig. Het ziekenhuis zet bepaalde medicatie, zoals die tegen pijn of misselijkheid na een behandeling, niet meer op naam. Die is nu algemeen beschikbaar en daardoor gooit de organisatie 40 procent minder medicijnen weg.

Gezondheid

De onderscheiding in de categorie gezondheid ging naar InMovement. De Rotterdamse stichting biedt de cursus Empowerment & Beweging aan voor mensen die kwetsbaar zijn, gezondheidsklachten hebben of de Nederlandse taal minder goed beheersen