‘Macht verzekeraars en banken bij ziekenhuizen is te groot’

Het afgelopen jaar heeft hij veel met banken en verzekeraars om tafel gezeten. Het was zijn opdracht als tijdelijk bestuurder om een fusie tot stand te brengen tussen het Haagse HagaZiekenhuis en het kwijnende LangeLand. Dat werd binnen de Reinier Haga Groep overeind gehouden door Reinier de Graaf uit Delft en het HagaZiekenhuis. “Ziekenhuizen in Nederland zijn financieel heel kwetsbaar. De oorzaak daarvan is dat ze geen normaal rendement kunnen draaien”, zegt Eringa. “Dat geldt niet alleen voor het LangeLand, maar voor veel ziekenhuizen in Nederland. Dat komt door de strakke manier van contracteren van verzekeraars.” (ANP)