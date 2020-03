Malafide makers mondkapjes ruiken geld

Schaarste is altijd een goed businessmodel, dus werpen allerhande partijen zich op de markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Inkoopcoöperatie voor de zorg Intrakoop waarschuwt voor twijfelachtige aanbieders die mondkapjes voor 20 tot 25 keer de reguliere prijs aanbieden. Niet mee in zee gaan, is het klemmende advies van Intrakoop.

“Normaal gesproken moet je bij grote afname van wegwerpmondkapjes aan een inkoopprijs van acht cent per stuk denken”, zegt Intrakoop-woordvoerder Harald Bresser. “Bij sommige aanbieders is dat nu twee euro. Voor herbruikbare mondkapjes wordt nu soms veertien tot vijftien euro per stuk gevraagd in plaats van twee.”

Kinderkleding

Naast een absurd hoge prijs hebben de betreffende producten veelal ook geen CE-keurmerk. Bovendien hebben de betreffende makers meestal geen ervaring met de zorg. “Dan kun je denken aan makers van kinderkleding in China”, zegt Bresser. “En dan willen ze ook betaling vooraf, terwijl ze geen fatsoenlijke prijslijst kunnen sturen. Dan springen alle signalen natuurlijk op rood.”

Inkoopteam

Om de inkoop van maskers, schorten, handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectantia en diagnostische tests te stroomlijnen heeft het ministerie van VWS een centraal team van inkopers opgezet dat landelijk gaat inkopen. Voor de verspreiding van de persoonlijke beschermingsmiddelen is in elke ROAZ-regio een coördinator aangewezen.

Voorfinanciering

Ook zorginstellingen die niet zijn aangesloten bij de ROAZ-structuur kunnen bij knelpunten en acute problemen contact opnemen met de coördinator. Op langere termijn wordt bekeken of, en hoe, deze instellingen kunnen aansluiten bij de bestaande structuur. Het ministerie van VWS ondersteunt het inkoopteam bij contacten met ambassades in Nederland en het buitenland en met voorfinanciering.

Voorraad

Niet alleen de beschermende hulpmiddelen die rechtstreeks te maken hebben met het coronavirus beginnen schaars te worden. Ook andere hulpmiddelen zijn verminderd beschikbaar. Daarbij gaat het name om operatiegazen, steriele gazen en andere hulpmiddelen die vooral in China geproduceerd worden. Leveranciers van de verbandmiddelen geven aan vooralsnog over voldoende voorraden te beschikken om Nederland in de komende vijf weken te kunnen voorzien. De materialen liggen weliswaar niet allemaal in Nederland, maar VWS voorziet vooralsnog geen hick-ups die levering vanuit Europese distributiecentra in de weg te staan.

De VWS-kijk staat haaks op de verhalen die in het veld de ronde doen. In heel Europa zouden partijen mondkopjes de landsgrenzen niet meer over mogen. Zo zou er aan de grens bij Duitsland, vlakbij het Zuyderland Ziekenhuis, een partij staan van 1,2 miljoen mondkapjes staan, meldt Zorgvisie. “Wij gebruiken 6000 maskers per dag. Als die 1,2 miljoen verdeeld worden, kunnen ook wij weer een hele tijd vooruit”, aldus bestuursvoorzitter David Jongen in een reactie op nijpende tekort aan beschermingsmiddelen in zijn ziekenhuis.

