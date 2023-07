De bejaarde man was niet gediend van de hulp en nam afwisselend een stalen pijp, een honkbalknuppel en een mes in zijn hand en uitte bedreigingen, meldt de politie dinsdagmiddag. Ook is in zijn woning een kruisboog gevonden.

Familieleden van de bewoner hadden alarm geslagen omdat zij zich zorgen maakten om hem. Omdat hij de voordeur niet open wilde doen, nam de ambulancemedewerker poolshoogte via een geopend raam. Door de klap van de bewoner brak de hulpverlener mogelijk zijn vinger. (ANP)