Manager UMC Utrecht houdt toezicht bij S&L Zorg

Bijsterbosch is momenteel programmamanager ziekenhuisverplaatste zorg in het UMC Utrecht. Ook is ze docent Zingeving en Ethiek geworden aan Avans+. Met haar ruim veertig jaar ervaring in de gezondheidszorg, met specifieke interesse in thema’s als ethiek en zingeving, is een toezichthouderschap met zorg en ethiek haar naar eigen zeggen op het lijf geschreven. “Ik had de combinatie van de thema’s Zorg en Ethiek nog nooit zo specifiek gezien bij een organisatie. En dat zegt, in mijn ogen, echt iets over hoe bereid je bent als organisatie om te investeren in deze thema’s.”

S&L Zorg in Roosendaal levert zorg aan mensen met een beperking in West-Brabant.