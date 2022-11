Manuela Joore voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut

Manuela Joore is opgeleid als gezondheidswetenschapper en epidemioloog en gepromoveerd in de gezondheidseconomie. Zij is hoogleraar ‘HTA and decision making’, hoofd van de afdeling Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment (KEMTA) van het Maastricht Universitair Medisch Centrum en mt-lid van het expertisecentrum Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek (KIO). Joore was eerder al acht jaar lid van de WAR-commissie Geneesmiddelen van het Zorginstituut (2013-2021) en werkt al ruim dertien jaar voor het Engelse NICE (National Institute for Health and Care Excellence).

Strategische vraagstukken

Als voorzitter WAR waarborgt Joore de continuïteit en kwaliteit van de advisering vanuit de WAR, zo laat het Zorginstituut weten. Daarnaast zal zij een bijdrage leveren aan strategische vraagstukken, zoals de agendering en methode van pakketbeheer, en samenwerking tussen de verschillende commissies. “De uitdagingen zijn, zoals altijd, alomtegenwoordig. Gebrekkig bewijs en daarmee nieuwe, steeds complexere methodologie, veel onzekerheid en een roep om meer flexibele besluitvorming. Maar ook een stevige en dure instroom terwijl de uitstroom uit het pakket zo lastig is, en de stijgende zorgpremies. Ik geef graag mede sturing aan de zoektocht naar oplossingen voor deze uitdagingen”, aldus Manuela Joore.

Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) bestaat uit onafhankelijke wetenschappers, artsen, apothekers, methodologen en gezondheidseconomen. De WAR geeft wetenschappelijke adviezen aan de raad van bestuur van het Zorginstituut op het gebied van pakketbeheer en kwaliteit. Er zijn aparte werkcommissies voor specifieke aandachtsgebieden.