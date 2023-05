Marcia Luijendijk aangesteld als commercieel directeur Mediq

Marcia Luijendijk is de nieuwe commercieel directeur Nederland bij Mediq. Zij is verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van Mediq binnen Nederland.

Luijendijk neemt de commerciële taken over van algemeen directeur Arjen Linders. Hij is sinds vorig jaar ook verantwoordelijk voor de DACH-cluster, naast Mediq Benelux.

Werkzaamheden

Luijendijk begon haar carrière bij Glaxo Smith Kline Pharmaceutical als sales vertegenwoordiger, waarna ze als marketing en sales manager ging werken bij Boehringer Ingelheim. Ook is zij verschillende jaren business unit manager geweest bij Johnson & Johnson Medical.

De afgelopen jaren heeft Luijendijk verschillende functies binnen Mediq Benelux uitgevoerd. Zo was zij onder andere marketing en e-business director en director marketing en category management.

Luijendijk zegt zelf over haar nieuwe functie: “Onze dochter is gehandicapt en woont sinds ruim een jaar in een zorginstelling, waar zij dagelijks aangewezen is op persoonlijke zorg en medische hulpmiddelen. Ik weet daarom als geen ander hoe belangrijk het is dat zorg goed geregeld wordt en dat patiënten, mantelzorgers én zorgprofessionals daadwerkelijk ontzorgd worden.”