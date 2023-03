Marco Strik nieuwe intern directeur Per Saldo

Het bestuur van Per Saldo, landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, benoemt Marco Strik als intern directeur.

Strik zal per 15 april beginnen met zijn nieuwe functie.

Gemotiveerd

De huidige directeur, Aline Molenaar, gaat een stap terug nemen om zich volledig te gaan richten op haar activiteiten als extern directeur. Strik laat weten dat hij gemotiveerd is om de nieuwe functie op zich te nemen: “In de samenleving is er nog een hele weg te gaan voordat we iedereen volwaardig kunnen laten participeren.”

Ervaring

Marco Strik is begonnen als onderzoeker op de Universiteit Utrecht op het thema ‘public health’. Hierna werd hij beleidsmedewerker bij de Stichting Dienstverleners Gehandicapten. Toen deze stichting stopte, richtte hij bureau AudCom op. Het ondersteuningsbureau voor de branches Siméa en FENAC. Een samenwerking om de sector voor kinderen en volwassenen met gehoor- en taalproblemen beter te maken. Aldus Support Magazine.