Marente levert digitale zorg voor cliënten van kleinere zorginstelling

Zorgorganisatie Marente gaat de digitale zorg verzorgen voor de thuiszorgcliënten van de naburige zorginstelling Roomburgh. Roomburgh is te klein om zelf beeldzorg te leveren aan de zo’n 60 cliënten die thuiszorg afnemen.

“Door deze samenwerking kunnen we uiteindelijk meer cliënten zorg bieden met hetzelfde aantal medewerkers. Dit is belangrijk als je kijkt naar de toekomstige ontwikkeling met dubbele vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en steeds complexere zorgvraag”, aldus Bert Buirma, bestuurder bij Roomburgh.

Zelfstandig

Heidi van den Brink, bestuurder bij Marente vult aan: “daarnaast biedt het cliënten meer eigen regie en vergroot het de zelfredzaamheid. Niet meer iedere dag een thuiszorgmedewerker over de vloer. Onze cliënten willen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig thuis blijven wonen. Niet voor alle zorg hoeft een zorgmedewerker een cliënt thuis te bezoeken. Veel kunnen we al digitaal verzorgen. Dit doen we met een vast team. Persoonlijk contact blijft voor ons namelijk het belangrijkst.”

Verzekeraar Zorg en Zekerheid ondersteunt het project financieel