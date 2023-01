Marga Klompé wil bedden Streekziekenhuis gebruiken voor revaliderende ouderen

De nauwere samenwerking tussen Marga Klompé en het SKB start met het verkennen van mogelijkheden op het gebied van huisvesting en doorstroom van patiënten. “In het SKB hebben we veel vierkante meters die we beter kunnen benutten”, zegt ziekenhuisbestuurder Inge de Wit. Beide zorgorganisaties hebben daarom de wens om een aantal bedden voor ouderen die bij Marga Klompé revalideren, te realiseren in het SKB.

Kortere lijnen

“Door samen te werken binnen de muren van het SKB, worden de lijnen tussen onze organisaties korter, waardoor samenwerken nog beter gaat en kennis delen makkelijker wordt”, aldus Marcel Duvigneau, bestuurder bij Marga Klompé. “Dit moet leiden tot hogere kwaliteit en de best passende zorg voor deze groep kwetsbare ouderen.”

Vergrijzing

De samenwerking is ook nodig omdat de vergrijzing in de Achterhoek, de regio van beide organisaties, sneller verloopt dan in andere delen van Nederland. In de eerste helft van 2023 worden de mogelijkheden verder verkend en moet duidelijk worden of het realiseren van revalidatiebedden in het SKB haalbaar is.