Marian Dobbe-Kluijtmans in raad van toezicht Utrechtzorg

Marian Dobbe-Kluijtmans is vanaf 1 juli lid van de raad van toezicht van Utrechtzorg. Zij zal deze taak uitvoeren naast haar functie als bestuurder bij KOOS Utrecht.

“Met haar achtergrond als bestuurskundige en haar ruime ervaring als verandermanager in het publieke domein, brengt Marian waardevolle kennis en expertise in op het gebied van jeugdzorg”, laat Utrechtzorg weten.

Ervaring

In 2019 werd Dobbe-Kluijtmans uitgedaagd met een grote vernieuwingsopdracht: de aanvullende zorg voor jeugd wijkgericht te organiseren. Een transformatie opdracht om de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen daadwerkelijk te vernieuwen en om een stevige netwerkorganisatie neer te zetten.

Dit deed zij eerst in de rol van kwartiermaker en vervolgens als bestuurder van KOOS Utrecht. Daarnaast is ze toezichthouder in het primair onderwijs en kinderopvang, en voorzitter van de landelijke Associatie voor Jeugd.

Dobbe-Kluijtmans zegt zelf over haar nieuwe functie: “Utrechtzorg is een interessant netwerk met een belangrijke opdracht die samenwerking over de domeinen heen vraagt. Daar zit ook mijn interesse en ervaring.”