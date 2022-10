Marian Kaljouw verlaat Nederlandse Zorgautoriteit in 2023

Bestuursvoorzitter Marian Kaljouw verlaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2023. Dat heeft ze aan de minister van VWS laten weten. De exacte datum van haar vertrek is nog niet bekend.

Kaljouw, die volgend jaar 67 wordt, heeft bij haar vertrek twee termijnen van vier jaar erop zitten bij de toezichthouder. Zij startte op 1 juni 2015 als voorzitter van de raad van bestuur en in 2019 benoemde voormalig VWS-minister Hugo de Jonge Kaljouw voor een tweede termijn.

De komende periode zal de Algemene Bestuursdienst het wervings- en selectieproces voor de opvolger van Kaljouw in gang zetten.

Passende zorg

Kaljouw heeft de afgelopen jaren de nadruk gelegd op de beweging naar passende zorg. In 2020 bracht de NZa samen met het Zorginstituut het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ uit. Het advies is overgenomen door beleidsmakers en staat ook in het onlangs getekende Integraal Zorgakkoord (IZA).

Regioplannen

Bij presentatie van de Stand van de Zorg riep Kaljouw onder meer op om werk te maken met de regioplannen, die de beweging naar passende zorg mogelijk moeten gaan maken. “Ga nou eens met elkaar om de tafel zitten om te kijken wat er nodig is in zo’n regio”, zei Kaljouw toen.