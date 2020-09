Mariëtte Hamer nieuwe voorzitter rvt Pharos

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is per 1 september de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van expertisecentrum Pharos. Zij volgt Fawzia Nasrullah op die aan het einde van haar termijn is gekomen.

Dat meldt directeur Patricia Heijdenrijk op de website van Pharos. Mariëtte Hamer is sinds 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor was zij zestien jaar lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Mariëtte Hamer was drie jaar fractievoorzitter van de PvdA. D SER is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaaleconomische vraagstukken, waaronder het terugdringen van sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen. Dat is ook de missie van Pharos.