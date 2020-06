Marije van der Lee benoemd op leerstoel klinische psycho-oncologie

Marije van der Lee is benoemd tot bijzonder hoogleraar in de klinische psycho-oncologie aan Tilburg University. De leerstoel wordt gevestigd door het Helen Dowling Instituut (HDI). De benoeming is voor vijf jaar.

De achtergrond van de leerstoel is het feit dat kanker gepaard gaat met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een post-traumatische stress- en angststoornis en/of depressie. Zeker een kwart van de mensen blijft, ook nadat zij zijn genezen, last houden van chronische ernstige vermoeidheid. Het vakgebied van de psycho-oncologie richt zich op het voorkomen en behandelen van deze stoornissen, waardoor mensen weer in staat zijn hun leven op te pakken of juist afscheid te nemen van dit leven.

Juiste informatie

Marije van der Lee: “Veel patiënten redden zich als ze de juiste informatie krijgen, soms met ondersteuning door de arts en verpleegkundige of andere zorgverleners in het ziekenhuis. Vaak voldoet ook de psychologische (na)zorg vanuit de huisartsenpraktijk, eventueel ondersteund met online behandelprogramma’s door de praktijkondersteuner. Daarnaast is er een groep patiënten die gespecialiseerde psychologische hulp vanuit een psycho-oncologisch centrum nodig heeft.”

Besparen zorgkosten

De uitdaging is de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Op dit moment is er nog te weinig bekend wat het beste werkt, voor wie en op welk moment. “Meer kennis daarover, in combinatie met tijdige signalering, helpt om mensen sneller de zorg te bieden die zij nodig hebben. Daarmee voorkomen we onnodig leed, vergroten we de maatschappelijke participatie en besparen we zorgkosten.”