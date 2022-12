Marike Groenendijk nieuwe bestuurder Stichting Omega

Groenendijk is opgeleid als industrieel ontwerper met specialisatie human factors engineering aan de TU-Delft. Zij komt over van Samen Voor Beter Zorg waar zij kwartiermaker sociale en technologische innovaties in de zorg is. Eerder heeft zij gewerkt als algemeen directeur, bestuurder, project- en programmamanager bij overheid, gemeenten en gezondheidszorginstellingen, zowel in Nederland als internationaal.

Ondernemerschap

“Als oprichter van Stichting Stofwisselkracht ken ik de kracht en de liefde die ouders geven aan hun meest kwetsbare kind”, aldus Groenendijk in een persbericht. “Vanuit die liefdevolle kracht en met een flinke dosis ondernemerschap hoop ik als directeur-bestuurder van Stichting Omega de verbinding aan te gaan met iedereen die mee wil bouwen aan een gezonde en gelukkige organisatie (en wereld!). Een ‘huis’ waarin vanuit veiligheid, vrijheid en verbinding het vermogen van eenieder tot bloei komt en we onze gezamenlijke ambities vervuld zien worden.”