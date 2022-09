Marjan ter Avest weg bij MIND

Directeur-bestuurder Marjan ter Avest vertrekt in december bij MIND. Ze was vanaf 2007 betrokken bij de oprichting en kreeg zes jaar geleden de leiding. Ter Avest was medeoprichter van MIND Us, met koningin Maxima als erevoorzitter.

De raad van toezicht betreurt het vertrek van Ter Avest. De raad is haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de ontwikkeling en positionering van MIND als de koepel van, voor en door cliënten en hun familie in de ggz, maar ook als gezondheidsfonds dat kennis en innovatie rond mentale gezondheid bevordert.

Cruciale rol Ter Avest

Voorzitter van de raad van toezicht, Wilma van der Scheer: “Zij heeft een cruciale rol gespeeld in de vorming van MIND tot wat het nu is: een organisatie die stevig is gegroeid in aantal lid-organisaties, een grote slagkracht heeft bij beleidsbeïnvloeding en een autoriteit is op het gebied van voorlichting over mentale gezondheid.”

Onder Ter Avest maakte MIND een sprong in het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, stelt de organisatie: “In het onderwijs, bedrijfsleven, overheid, politiek, het sociaal domein en op internet. De aanpak resulteerde in een steeds groter draagvlak om in gezamenlijkheid te investeren in mentale gezondheid.”

Vorige week kondigde Ter Avest aan het IZA niet te ondertekenen: ‘Ik vocht twee uur om een zinnetje erin te krijgen’