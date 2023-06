Marjolein Tasche verlaat Franciscus Gasthuis & Vlietland

Marjolein Tasche neemt vanaf 1 juli afstand van haar rol als bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ze verlaat het ziekenhuis uiterlijk in maart 2024. Haar collega-bestuurder Niels Honig volgt Tasche per 1 juli op als nieuwe bestuursvoorzitter.

Tasche is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. “Ik heb deze rol jarenlang met heel veel plezier vervuld en nu is het tijd om het voorzittersstokje over te dragen”, reageert Tasche.

Opvolging

Haar collega-bestuurder Niels Honig volgt Tasche per 1 juli op als nieuwe bestuursvoorzitter. “Wij zijn Marjolein dankbaar voor haar inzet de afgelopen jaren en respecteren haar keuze om weer verder te kijken”, vertelt Harro Knijff, voorzitter van de raad van toezicht. Ze blijft lid van de raad van bestuur totdat er een vervanger gevonden is.