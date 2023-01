Marjon Vonck begint per 1 februari als lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Zij volgt Dick Bosscher op, die per 1 mei met prepensioen gaat. Zij volgt hem vanaf mei ook op als hoofdredacteur van het kwartaalblad Relevant.

Marjon Vonck is sinds februari 2010 werkzaam als directeur bij Zorgpartners Midden-Holland, een full service (thuis)zorgorganisatie met zo’n drieduizend medewerkers. De raad van bestuur bestaat per 1 februari naast Vonck verder uit voorzitter Fransien van ter Beek.

Dick Bosscher werkte sinds maart 2017 bij de NVVE. Hij verdwijnt niet helemaal uit beeld, want per 1 mei neemt hij als freelancer de eindredactie van Relevant over van Els Wiegant.