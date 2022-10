Marktplaats voor medicijnen neemt vlucht

PharmaSwap is een gesloten digitale markt waarop apothekers vraag en aanbod naar en van overgebleven medicatie kunnen delen. Het gaat om geneesmiddelen die door apothekers zelf werden besteld en daar onder gecontroleerde omstandigheden zijn bewaard. Ze lijken echter niet meer nodig in de apotheek waar ze liggen, bijvoorbeeld door een veranderde therapie of door het overlijden van een patiënt, en naderen de vervaldatum.

2500 verpakkingen

De Amsterdamse apothekers Jelmer Faber en Piter Oosterhof zijn de oorspronkelijke initiatiefnemers. Via PharmaSwap werd in 2021 voor meer dan 2500 verpakkingen met een waarde van bijna 127.000 euro toch een bestemming gevonden via een andere apotheek dan die de medicamenten oorspronkelijk had ingekocht. Anders waren ze vernietigd.

Samen Voorop

Het project kreeg afgelopen zomer de Samen Voorop Award in de categorie duurzaamheid van de Coöperatie VGZ, die sindsdien apotheken structureel op Pharmaswap wijst, en enkele weken geleden ook de European Healthcare Procurement Award 2022 tijdens een internationaal congres van inkopers uit de medische wereld in Brussel. In 2020 ontving het initiatief al de Zorginnovatieprijs van de apothekersorganisatie KNMP. “De KNMP stond en staat positief tegenover dit initiatief”, aldus een woordvoerder nu.

Sympathiek initiatief

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) noemde initiatieven voor hergebruik van overgebleven geneesmiddelen eerder “sympathiek”, maar ze moeten wel binnen de wet passen. Inmiddels worden de patiënt en haar of zijn recept volgens PharmaSwap op papier door de vragende apotheek overgedragen aan de aanbieder, waardoor er officieel geen uitwisseling van medicijnen meer plaatsheeft. De patiënt kan ze wel bij de eigen apotheek ophalen.

Minder medicijnen voorschrijven

Geneesmiddelen die eerder aan patiënten zijn meegegeven, mogen niet opnieuw worden verstrekt omdat de kwaliteit dan niet meer gegarandeerd is. De beste manier om verspilling van geneesmiddelen te voorkomen, is volgens de IGJ echter minder voorschrijven, zeker als een patiënt de middelen voor het eerst gaat proberen. (ANP)