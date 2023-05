Marlies Telgenkamp nieuwe bestuursvoorzitter SBOH

Marlies Telgenkamp word aangesteld als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van SBOH. Zij volgt in de tweede helft van oktober Kees Esser op, die sinds 2006 voorzitter is van SBOH. Hij gaat met pensioen. Telgenkamp is momenteel bestuurslid van het Groene Hart Ziekenhuis.

Stichting SBOH, opgericht in 1989, is de werkgever van artsen in opleiding. Inmiddels is de stichting werkgever van ruim 3.500 artsen in opleiding (aios), financier van 12 opleidingen en strategisch partner in het zorg- en onderwijsveld.

Belangrijke uitdaging

“In deze tijd met de toenemende zorgvraag, het artsentekort en stijgende zorgkosten zie ik dat als een belangrijke maatschappelijke ambitie en uitdaging” , zegt Telgenkamp. “Die ga ik graag vanuit SBOH en samen met anderen aan, zodat Nederland kan blijven rekenen op goede zorgprofessionals in de buurt.”