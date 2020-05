Martin van Rijn krijgt in juli vervanger bij VWS

Minister van Medische Zorg Martin van Rijn zal op 9 juli aftreden. Hij nam voor een periode van ruim drie maanden de taken waar van de weggevallen minister Bruno Bruins. Zijn opvolger is nog niet bekendgemaakt.

Dat meldt het ministerie van Algemene Zaken donderdag in een verklaring. Eerder op de dag had PvdA-leider Lodewijk Asscher al laten weten dat wat zijn partij betreft het ‘niet logisch’ zou zijn als Van Rijn zijn tijdelijke ministerschap zou verlengen, omdat hij van PvdA-huize komt, terwijl die partij niet in het kabinet zit.

Volgens de verklaring heeft de VVD een goede opvolger gevonden voor Van Rijn. Wie dit is, wordt nog niet bekendgemaakt.

Van Rijn blijft dus nog zes weken aan de slag bij VWS. Daarna keert hij waarschijnlijk terug als bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep

Martin van Rijn bevestigde zijn vertrek ’s middags door er een tweet aan te wijden.